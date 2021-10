Hôm nay đánh đề con gì miền Bắc chuẩn xác nhất

Hôm nay đánh đề con gì miền Bắc?

Nhiều người cho rằng đánh đề là trò chơi may rủi. Chỉ cần chọn ngẫu nhiên một con số nào đó, nếu may mắn sẽ trúng giải. Nếu không không thì là do “số đen”. Tuy nhiên, bên cạnh may mắn, thì người chơi cũng nên có những phương pháp khoa học để hạn chế “vận xui” và nhận biết “vận may” chuẩn xác hơn.

Để có tỷ lệ trúng cao nhất, anh em phải “kết nạp” những phương pháp hữu hiệu được các cao thủ bắt lô đề hàng đầu chia sẻ. Bài viết dưới đây từ KUBET sẽ giúp anh em biết được hôm nay đánh đề con gì miền Bắc.

Theo dõi KQXS miền Bắc các ngày trong tuần để biết đánh con gì hôm nay

Chắc hẳn, trước mỗi vòng quay xổ số diễn ra. Anh em cũng phải loay hoay chọn lựa cho mình một con số may mắn. Nhưng không phải con số nào cũng đủ sức nặng để mang tiền về.

Chính vì thế, việc xem kết quả xổ số hằng ngày là vô cùng cần thiết. Dựa vào kết quả quay xổ số, bạn có thể tìm ra hôm nay đánh con gì miền Bắc. Cách làm là loại trừ những con mới ra, chú ý những con đã lâu chưa trúng…

Ngoài ra, để áp dụng hiệu quả, bạn cần có hiểu biết về cách nổ số theo từng ngày trong tuần. Mỗi thứ sẽ có một quy luật rải số tương tự nhau.

Cụ thể như :

Ngày thứ 2: Nếu tổng đề tuần 1 bằng tổng đề tuần 2, hoặc là cầu chạm với tổng đề tuần 2. Thì rất có thể đầu hoặc đuôi của tuần 2 là cầu chạm của tuần 3. Bạn có thể dựa vào đây để phán đoán 1 con số.

Ngày thứ 3: Trong trường hợp tổng đề của 2 tuần liên tiếp bằng nhau. Thì rất có khả năng cầu chạm sẽ giống nhau vào 2 tuần tiếp đó.

Soi giải đặc biệt đã về tuần trước, có ngay số đẹp hôm nay

Hôm nay đánh số gì miền Bắc chắc chắn trúng? Để tìm được lời giải đáp thì đừng bỏ qua phương pháp soi cầu đề thông qua các giải đặc biệt của tuần dưới đây.

Cách này được nhiều anh em sử dụng phổ biến và một số dấu hiệu để nhận biết như:

Nếu trong giải đặc biệt mà có 2 số đầu hoặc 2 số ở giữa giống nhau, bạn hãy kết hợp 2 số đó lại để có 1 số kép. Khả năng cao, kép đó sẽ về trong vòng 1 tuần sau đó.

Ví dụ : Ngày 16/05/2017, giải đặc biệt về 99794 có 2 số đầu trùng nhau. Ai mà bắt con 77 thì 21/5 trúng lớn.

Ngày 09/06/2017, trong giải đặc biệt 91192 có 2 con giữa giống nhau. Kết quả ngay ngày 12/06, đề về kép 55

Nếu có chạm đề chưa ra, thiếu trong tuần trước thì anh em bắt luôn chạm đề đó. Bởi lẽ, rất có khả năng chạm thiếu của tuần trước sẽ ra trong tuần tiếp theo.

1 tổng đề chưa thấy ở tuần trước lại có tần suất xuất hiện nhiều ở tuần này. Bạn nên chọn con số có tổng đề đó để nuôi vì có thể tuần tiếp theo chúng sẽ xuất hiện.

Ví dụ: Tổng đề về nhiều nhất là 4, anh em sẽ lại thấy tổng 4 xuất hiện.

Theo dõi đề về ngày hôm trước để biết đề về ngày hôm nay

Những con số này tưởng chừng là ngẫu nhiên. Nhưng thực chất đều có quy luật khiến các cao thủ lô đề dễ dàng “nắm thóp”. Có hai cách soi nổi bật là:

Hôm nay đánh con gì miền Bắc dựa trên số đầu và số đuôi của số ngày hôm trước. Cụ thể: Nếu số hôm trước có đầu hoặc đuôi là cầu chạm của số ra ngày hôm nay. Thì bạn nên nuôi 2 ngày cầu chạm đó.

Ví dụ: Ngày 2/1/2018 đề về 31 thì ngay ngày 3/1 đề về cầu chạm đuôi là 17 và 4/1 lại về 74.

Dựa vào tổng đề số ra ngày hôm trước: Thông thường. Nếu số ra của 2 ngày liên tiếp có cùng 1 tổng đề, thì ngày thứ 3 cũng sẽ có tổng hộ tương tự.

Ví dụ: ngày 31/12/2017 đề về 59, ngày 2/1/2018 đề về 31 đều có tổng đề là 4. Ta thấy 3/1/2018 đề về 17.

Trong một vài trường hợp, số ra của ngày tiếp theo sẽ có cầu chạm với đề về ngày thứ 2. Bạn có thể kết hợp 2 yếu tố này để đưa ra con số chính xác.

Dựa vào kết quả giải 7 ngày hôm trước dự đoán số đặt cược

Đây là cách chơi mà người chơi cần vận dụng kết quả xổ số của giải 7 ngày hôm trước để chọn được con số lô, đề cho ngày hôm nay

Ví dụ: Ngày 11/03/2020 giải 7 về các số 45, 79, 21, 11 thì hôm sau về 3 nháy 21.

Tuy nhiên, để dự đoán hiệu quả theo cách này, bạn cần theo dõi bảng kết quả thường xuyên. Mặt khác, những số ra kiểu này thường ra liên tục vài ngày rồi nghỉ chứ không ra liên tục và đều đặn theo quy tắc.

Dựa theo cầu chạm để xem hôm nay đánh đề con gì miền Bắc

Đây là cách tìm ra hôm nay đánh số gì miền Bắc theo cầm chạm giải 4 và 5 của ngày hôm trước.

Dưa vào cầu chạm của số giải 4: Theo quy tắc này, bạn hãy ghi nhớ số giữa của giải đặc biệt vào ngày thứ 4. Khả năng cao con số đó là chạm đề của 7 ngày tiếp theo.

Ví dụ: Thứ 4 (28/02/2018) giải đặc biệt là 71657, ta thấy ngày 3/3 đề về 86 và lần lượt những ngày tiếp là 65,60…

Dựa theo cầu chạm giải 5: Lấy số về ngày thứ 5, trừ đi 1 đơn vị của số đầu. Như vậy, bạn đã có chạm đề của 7 ngày tiếp theo.

Ví dụ: ngày thứ 5 (22/2/2018) đề về 65 thì ngày 24/2 kết quả về 54.

Ngoài ra, thỉnh thoảng đầu và đuôi số đề của ngày thứ 5 cũng thường hay về chạm đề.

Hôm nay đánh lô gì miền Bắc để tiền đầy túi?

Cách đơn giản nhất cho các anh em muốn trở thành lô thủ đánh đâu trúng đó là dự theo giải 7. Nghĩa là lấy số đề trong dải 7 để ghép thành dàn đề và đánh. Bạn nên sử dụng dàn từ 30 – 70 số sẽ có mức thưởng rất lớn.

Ngoài ra, bạn cần tránh những con đã lên gan quá 15 ngày, hoặc đã về liên tiếp 2 ngày trước đó. Việc nuôi những con số này hoàn toàn vô ích.