Đánh lô như thế nào để hiệu quả tối ưu nhất

Đối với những người đam mê lô đề thì việc sử dụng các phương pháp tính toán. Để cho ra những con số chuẩn xác là một việc không thể thiếu. Với những người mới tập chơi thì chắc chắn việc này sẽ phần nào gây khó dễ đến họ. Vì vậy bài viết hôm nay. THABET sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách đánh lô như thế nào để mang lại hiệu quả cao nhé.

Đánh lô như thế nào chính xác nhất?

Dựa trên các bảng kết quả xổ số kiến thiết thì ta nhìn thấy được. Đối với XSMB có tất cả 8 giải (bao gồm cả giải đặc biệt) với 27 dãy số khác nhau. Và với XSMT, XSMN có 9 giải (bao gồm cả giải đặc biệt) với 18 dãy số khác nhau.

Anh em có thể lựa chọn cho mình một hay nhiều những cặp số khác nhau để đánh. Rồi so sánh kết quả với bảng kết quả xổ số kiến thiết ngày hôm đó. Chỉ cần trong những con số mà anh em đánh. Có một con số trùng với 2 số cuối cùng của các giải. Thì chắc chắn anh em đã chiến thắng rồi và được nhận tiền rồi đấy.

Ví dụ: Hôm nay anh em lựa chọn con 17. Và kết quả của ngày hôm đó ra số 56817 thì số 17 anh em đánh đã trúng và anh em chỉ cần đi nhận thưởng thôi.

Tiền đặt cược của 1 điểm lô là 23.000 VNĐ thì khi anh em thắng sẽ nhận được 80.000 VNĐ.

Mỗi một con số mà anh em đánh cũng sẽ dựa vào số lần mà nó về. Từ đó có cách tính tiền khác nhau và số tiền anh em nhận được cũng lớn hơn. Chẳng hạn như:

Hôm nay anh em lựa chọn đánh con 12 và đánh 10 điểm lô. Sau khi kết quả ra và con số 12 về 2 lần ( người chơi lâu năm thường gọi là về 2 nháy). Thì chúng ta sẽ có cách tính tiền thưởng khác như:

Đối với giải miền Bắc 1 điểm lô tương đương với 23.000 VNĐ. Và có tỷ lệ ăn thưởng với một điểm lô Như vậy là 80.000 VNĐ. Thì chúng số tiền anh em nhận được sẽ được tính như sau: 10 (điểm lô) x 2 (số lần về của số anh em đánh) x 80.000 = 1.600.000 VNĐ

Tương tự cách tính như vậy nếu như con số anh em đánh về nhiều hơn 2 lần. Còn nếu ngày hôm đó con số mà anh em lựa chọn không về thì chắc chắn là anh em đã bị trượt lô rồi.

Đánh lô như thế nào để có thể được trúng giải?

Điều quan trọng nhất mà mỗi người khi tham gia chơi lô đề đó là tìm được cho mình những phương thức đánh để có thể dễ trúng giải nhất. Đánh lô như thế nào để dễ trúng đã được nhiều người tìm ra mẹo. Dưới đây là một số mẹo đánh lô mà anh em nên tham khảo:

Quy tắc tính xiên khi chơi đề

Hiện nay, rất nhiều người sử dụng hình thức lô xiên để nâng cao được những nhu cầu chiến thắng của người chơi. Trong đó không thể thiếu xiên 2, xiên 3, xiên 4, xiên 5.

Ví dụ: Khi anh em đánh 2 con, nếu kết quả trúng giải cả 2 con đều ra. Thì số tiền mà anh em nhận được sẽ gấp 18 lần so với số vốn bỏ ra. Khi đánh 3 con mà cả 3 con đều ra, số tiền anh em nhận được sẽ gấp 40 lần số vốn bỏ ra. Xiên 4 là gấp 100 lần. Và xiên 5 là gấp 120 lần so với số vốn ban đầu mà anh em bỏ ra.

Như vậy, anh em có thể thấy mức độ giải khi đánh xiên rất lớn và rất cao. Anh em có thể bỏ ra một số vốn không quá cao nhưng mức độ tiền thưởng nhận được lại rất lớn. Đánh lô như thế nào không khó, một yếu tố không thể thiếu đó là sự may mắn. Vì vậy, anh em cũng nên tận dụng sự may mắn và những điểm may trong cuộc sống.

Đánh lô như thế nào để may mắn?

Trên thực tế đã có rất nhiều người nhận được sự may mắn này. Một số những sự may mắn mà mọi người đã từng nhờ đó mà có được chiến thắng:

Dựa vào những giấc mơ: Mơ thấy rắn, mơ thấy người đã khuất… đều những bài viết giải mã giấc mơ và tìm ra các con số cho anh em.

Dựa vào linh cảm của bản thân hoặc cũng có thể được ai nhắc hoặc tự nhiên nghĩ ra….

Hình thức đánh lô đề như thế nào?

Hiện nay, có rất đa dạng các loại hình thức đánh lô. Anh em có thể đánh lô dựa trên các hình thức: